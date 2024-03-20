Сотрудники полиции Кировграда провели для школьников “Единый день профилактики”

Сотрудники полиции в городе Кировграде, совместно с представителями Прокуратуры и МЧС, провели мероприятие под названием “Единый день профилактики” с целью борьбы с подростковой преступностью, безнадзорностью и повышения правовой грамотности, а также обучения правилам поведения в экстремальных ситуациях.