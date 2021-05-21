Политика как она есть

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Встреча Лаврова и Блинкена – «шаг навстречу» на пути в никуда

Встреча Лаврова и Блинкена – «шаг навстречу» на пути в никуда

19 мая в Рейкьявике «на полях» Арктического форума состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Россией, которую все мировые СМИ уже поспешили позиционировать, как «решающий шаг к саммиту Владимира Путина и Джо Байдена».

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