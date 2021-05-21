Встреча Лаврова и Блинкена – «шаг навстречу» на пути в никуда

Политика как она есть

19 мая в Рейкьявике «на полях» Арктического форума состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Россией, которую все мировые СМИ уже поспешили позиционировать, как «решающий шаг к саммиту Владимира Путина и Джо Байдена».