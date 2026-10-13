В России зафиксировано значительное снижение цен на овощи и базовые продукты

Овощи борщевого набора, в который входят морковь, картофель, белокочанная капуста, свекла и репчатый лук, показали наибольшее снижение цен в сентябре.
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