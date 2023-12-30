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Роман Соркин и Йоханнес Фойгтманн – авторы лучших моментов 17-го раунда Евролиги

Роман Соркин и Йоханнес Фойгтманн – авторы лучших моментов 17-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 17-го раунда регулярного чемпионата. Топ-10 возглавили Роман Соркин («Маккаби») и Йоханнес Фойгтманн («Милан»).

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