Бочкарёв: Самые «длинные» из строящихся станций метро находятся на Троицкой линии

Длина котлованов будущих станций «Новаторская» и «Тютчевская» Троицкой линии составляет 700 метров На сегодняшний день самые протяженные котлованы среди строящихся объектов столичного метро — у трех станций Троцкой линии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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