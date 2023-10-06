Бочкарёв: Самые «длинные» из строящихся станций метро находятся на Троицкой линии

Длина котлованов будущих станций «Новаторская» и «Тютчевская» Троицкой линии составляет 700 метров На сегодняшний день самые протяженные котлованы среди строящихся объектов столичного метро — у трех станций Троцкой линии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.