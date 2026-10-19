The president blames the energy crisis on Ukraine and defended moves including lifting oil sanctions, diesel imports and calling for Zelensky to go.
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