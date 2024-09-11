Бывший игрок сборной Украины по футбол Шелихов сбежал в Белоруссию через реку

Денис Шелихов нашел себе уже новый клуб. Бывший вратарь молодежной сборной Украины по футболу переплыл самостоятельно через реку Тиса, чтобы сбежать в Белорусию и трудоустроиться в местном футбольном клубе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии