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Эффект домино: снегопад принес в Москву массовые аварии

Череда аварии открыла, как его принято называть, День жестянщика. Большинство из них произошло в Москве - на пересечении МКАД и Киевского шоссе водитель грузовика на скользкой дороге не успел вовремя отреагировать и попытался резко затормозить.

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