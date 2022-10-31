Эффект домино: снегопад принес в Москву массовые аварии

Череда аварии открыла, как его принято называть, День жестянщика. Большинство из них произошло в Москве - на пересечении МКАД и Киевского шоссе водитель грузовика на скользкой дороге не успел вовремя отреагировать и попытался резко затормозить.
Череда аварии открыла, как его принято называть, День жестянщика. Большинство из них произошло в Москве - на пересечении МКАД и Киевского шоссе водитель грузовика на скользкой дороге не успел вовремя отреагировать и попытался резко затормозить.
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