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Помощник Путина Левитин: «Уверен, что все стороны примут решение об участии российских спортсменов, в том числе в отборе к Олимпиаде-2024»

Помощник президента РФ уверен, что спортсменов России допустят к отбору на Олимпиаду-2024. «Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК (Международного олимпийского комитета).

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