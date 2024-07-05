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Кушанашвили переводят в онкоцентр, где будут лечить под контролем Минздрава

Кушанашвили переводят в онкоцентр, где будут лечить под контролем Минздрава

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр имени Блохина. Как сообщает Telegram-канал SHOT, его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

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