Кушанашвили переводят в онкоцентр, где будут лечить под контролем Минздрава

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили переводят в столичный онкоцентр имени Блохина. Как сообщает Telegram-канал SHOT, его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава России Иван Стилиди.
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