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«Был убит армией России в зоне СВО». Что на самом деле произошло с погибшим генералом США Уильямом Малленом?

«Был убит армией России в зоне СВО». Что на самом деле произошло с погибшим генералом США Уильямом Малленом?

В США при загадочных обстоятельствах скончался отставной генерал-майор морской пехоты Уильям Ф. Маллен, передает издание Task & Purpose.

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Комментарии
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Eduard
Во рожв мигрантская!
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7 час.
Eduard
Этот дебил о чем? А,оезабыл,что на Украине был переворот,или забыл что ему подобные его там огранизовали? Помогатт Украине,как помогать пиратам Сомали!
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7 час.
Eduard
Тупой янки,они все такие!
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7 час.

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