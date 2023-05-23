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Киссинджера поздравили с вековым юбилеем «тортиком» с кровавым сиропом

Киссинджера поздравили с вековым юбилеем «тортиком» с кровавым сиропом

С весьма показательной обложкой вышел очередной номер авторитетного заокеанского издания The Nation. На первой полосе карикатура на известного американского политического Генри Киссинджера, который в субботу, 27 мая отметил свой вековой юбилей.

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