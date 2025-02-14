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Царьград

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Цена сделки: скоро станет понятно, когда завершится спецоперация на Украине. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Цена сделки: скоро станет понятно, когда завершится спецоперация на Украине. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Вооружённый конфликт на Украине может закончиться к великой и знаменательной дате в России.Стала известна приблизительная дата окончания спецоперации на Украине.

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