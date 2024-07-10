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Генпрокуратура поручила ускорить меры по восстановлению электроснабжения в Ростовской области

Генпрокуратура поручила ускорить меры по восстановлению электроснабжения в Ростовской области

Генеральному прокурору России поручено принять экстренные меры по устранению проблем с электроснабжением в Ростовской области, где из-за аномальных температур регулярно происходят перебои в работе электроэнергетической системы.

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