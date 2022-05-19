В США захотели запретить ожирение

Pexels В США хотят запретить ожирение, правда пока только использование самого термина. В отделении здравоохранения Иллинойского университета считают, что он звучит слишком оскорбительно и вообще упрёки в весе необходимо приравнять к расизму.
Pexels В США хотят запретить ожирение, правда пока только использование самого термина. В отделении здравоохранения Иллинойского университета считают, что он звучит слишком оскорбительно и вообще упрёки в весе необходимо приравнять к расизму.
Свежие комментарии