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В США захотели запретить ожирение

В США захотели запретить ожирение

Pexels В США хотят запретить ожирение, правда пока только использование самого термина. В отделении здравоохранения Иллинойского университета считают, что он звучит слишком оскорбительно и вообще упрёки в весе необходимо приравнять к расизму.

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