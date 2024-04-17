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Пик погашений корпоративных бондов придется на конец 2024 – начало 2025 года

Пик погашений корпоративных бондов придется на конец 2024 – начало 2025 года

В четвертом квартале этого года – первом квартале следующего планируются погашения корпоративных облигаций на сумму 1,2 трлн рублей, следует из расчетов «Эксперт РА», приведенных в обзоре «Рынок долгового капитала в первом квартале 2024 года» (с ним ознакомились Frank Media).

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