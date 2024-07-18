Мигранты крупно ошиблись: Русские встают на защиту своих городов. Но есть нюанс

Павел Ильин Самые главные разжигатели межнациональной неприязни являются те кто отвечает за миграционные законы выдает гражданство как фантики....и никто не несет ответственность. Скоро надо будет не кулаками учить уродов из аулов, а сразу отстреливать,

И Игорь Властям по уху. Люди сами себя защищают, и к сожалению зачастую под угрозой уголовного преследования. Отдать обезьянам, на растерзание, кого из родственников мигрантского лобби, депутатского корпуса или продажных "властителей". то-то бы антимигранскую волну подняли.