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Губернатор Развожаев предупредил жителей о громких звуках в центре Севастополя

Губернатор Развожаев предупредил жителей о громких звуках в центре Севастополя

В Севастополе проводится профилактическая работа в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), из-за чего в центральной части города будут слышны громкие звуки.

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