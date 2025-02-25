Политолог объяснил, что беспокоит россиян перед выборами 2025 года

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. Фонд Развития Гражданского Общества (ФоРГО) в преддверии избирательной кампании 2025 года провел круглый стол «Партийный ландшафт перед началом избирательной кампании – 2025».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии