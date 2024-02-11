В России трое детей погибли в ДТП с участием товарного поезда и легковой машины

На Ставрополье трое детей погибли в ДТП с участием поезда и легковой машины Трое детей погибли в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием товарного железнодорожного состава и легкового автомобиля на перегоне между Светлоградом и поселком Благодарный в Ставропольском крае.