Жили бы в Сочи: на фестиваль Башмета приедут звезды с Востока и Запада

Моно-спектакли Евгения Миронова и Константина Хабенского, концерты Теодора Курентзиса и Ильдара Абдразакова, вечера джаза (от Игоря Бутмана) и балета (от Светланы Захаровой), органный марафон, а еще — выступление оперной примы из Германии Симоны Кермес.
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