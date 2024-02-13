Жили бы в Сочи: на фестиваль Башмета приедут звезды с Востока и Запада

Моно-спектакли Евгения Миронова и Константина Хабенского, концерты Теодора Курентзиса и Ильдара Абдразакова, вечера джаза (от Игоря Бутмана) и балета (от Светланы Захаровой), органный марафон, а еще — выступление оперной примы из Германии Симоны Кермес.