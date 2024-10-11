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Царьград

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"Каждый из нас должен быть им благодарен": День Преподобных Кирилла и Марии Радонежских

"Каждый из нас должен быть им благодарен": День Преподобных Кирилла и Марии Радонежских

В день Преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей Игумена Земли Русской – Преподобного Сергия, основатель Царьграда Константин Малофеев напомнил о том, почему каждый православный человек должен быть им благодарен.

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