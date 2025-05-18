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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили создать клубы межнациональной дружбы

В России предложили создать клубы межнациональной дружбы

Это поможет молодежи узнать многообразие страны, считает депутат Лариса Буранова На базе высших учебных заведений следует создать клубы межнациональной дружбы, поскольку это поможет молодежи узнать многообразие страны, заявила депутат Госдумы Лариса Буранова.

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