Генерал-майор Фройдинг: ФРГ отчаянно ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

ФРГ прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг, слова которого передает журнал Spiegel.