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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском сестра порезала брата за грубость на 8 марта

Под Новосибирском сестра порезала брата за грубость на 8 марта

Конфликт случился вечером 7 марта в городе Болотное. 39-летняя женщина накрыла стол перед Международным женским днем, сели выпивать с родным братом.

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