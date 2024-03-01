Самарский суд оставил за решёткой двух экстремистов — "граждан СССР"*

Приговор вынесли ещё прошлой весной, но активисты пытались обжаловать решение суда.В Самарской области осудили двух человек за участие в организации "Граждане СССР"* — 45-летнюю женщину и 54-летнего мужчину.
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