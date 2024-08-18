Загитова заявила, что ей предлагали сниматься в постельных сценах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио "Маяк" заявила, что пока не снимается в кино, однако ей уже присылали сценарии и предлагали роли, но спортсменке ничего не понравилось.
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