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Загитова заявила, что ей предлагали сниматься в постельных сценах

Загитова заявила, что ей предлагали сниматься в постельных сценах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире радио "Маяк" заявила, что пока не снимается в кино, однако ей уже присылали сценарии и предлагали роли, но спортсменке ничего не понравилось.

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