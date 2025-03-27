Догадавшиеся: «революционная» резолюция по радикальному исламу Совета алимов Дагестана прошла незамеченной

БлокнотРУ Как-то незаметно для общества прошла поистине революционная резолюция, принятая Советом алимов Дагестана - орган, в который входят религиозные деятели республики, учёные, имамы, студенты и сотрудники разных сфер деятельности.
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