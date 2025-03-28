Дорога за 120 миллионов рублей в Челябинской области рухнула через несколько месяцев после ремонта

В Челябинской области развалилась и рухнула дорога, отремонтированная за 120 миллионов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ремонт дороги в Красноармейском районе отремонтировали в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».