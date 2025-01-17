Санкции как шантаж

СМИ сообщают, что команда Трампа уже подготовила два сценария для предстоящих переговоров с Россией. В основе первого — ослабление ряда (но не всех) санкций в случае, если удастся достигнуть очевидного прогресса в процессе урегулирования конфликта с Украиной.