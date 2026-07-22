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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спецпосланник Трампа об Инфантино на посту генсека ООН: «Там придется иметь дело со 193 государствами. В ФИФА более 200 стран, и Джанни умеет управлять. Гениальная идея»

Паоло Дзамполли, спецпосланник Дональда Трампа по глобальным партнерствам, поддержал идею президента США о том, чтобы глава ФИФА Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН.

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