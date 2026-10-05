Депутат Чаплин посоветовал проверять документы застройщика до подписания ДДУ

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал в беседе с RT , как и где проверить застройщика, землю и документы на квартиру в новостройке до подписания договора долевого участия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Четыре человека п...
- L Украинская правда...
- Y Путин перечислил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым