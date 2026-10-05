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Депутат Чаплин посоветовал проверять документы застройщика до подписания ДДУ

Депутат Чаплин посоветовал проверять документы застройщика до подписания ДДУ

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал в беседе с RT , как и где проверить застройщика, землю и документы на квартиру в новостройке до подписания договора долевого участия.

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