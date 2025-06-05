«Привет из прошлого»: какой самолет мог бы заменить потерянные Ту-95МС?

Эти самолеты изначально создавались для выполнения крайне специфических задач, а именно: перелететь океан и нанести по территории Соединенных Штатов ядерные удары в третьей волне обмена взаимными ударами Последней войны!.
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