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США отложили удары по Ирану из-за нехватки Patriot

Соединенные Штаты приостановили подготовку к масштабной военной операции против Ирана. Причиной стали опасения, что интенсивные удары приведут к критическому сокращению запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств противовоздушной обороны.

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