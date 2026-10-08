Про Нину Петровну Иванникову Вчера похоронили Нину Петровну Иванникову - судью Высшего Арбитражного суда в отставке, члена Президиума ВАС, председателя судебного состава.
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