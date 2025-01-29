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Почему ящур в Германии привел к закрытию границ и протестам. Ответы на главные вопросы

Почему ящур в Германии привел к закрытию границ и протестам. Ответы на главные вопросы

В Германии впервые за долгое время произошла вспышка ящура — опасного для животных заболевания. Несколько стран, в том числе Россия, ввели запрет на ввоз мясной и молочной продукции из Евросоюза, а внутри объединения ужесточен контроль над поставками.

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