Испания ограничила депортацию: более 60 тысяч мигрантов в Сеуте

Марокканское МВД сообщили о новой модели нелегальной миграции из-за судебных решений Испании. В Сеуте за сутки прибыло свыше 60 тысяч мигрантов, что привело к потере контроля над городом, заявляет министерство.
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