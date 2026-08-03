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Царьград

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Испания ограничила депортацию: более 60 тысяч мигрантов в Сеуте

Испания ограничила депортацию: более 60 тысяч мигрантов в Сеуте

Марокканское МВД сообщили о новой модели нелегальной миграции из-за судебных решений Испании. В Сеуте за сутки прибыло свыше 60 тысяч мигрантов, что привело к потере контроля над городом, заявляет министерство.

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