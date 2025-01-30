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В Госдуме призвали ввести единые нормы питания для депутатов и школьников

В Госдуме призвали ввести единые нормы питания для депутатов и школьников

В России необходимо установить единые требования к питанию депутатов и школьников. Такое предложение замруководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает 360.

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