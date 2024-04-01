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Дипломат Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с НАТО на Украине

Дипломат Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с НАТО на Украине

Ввод войск НАТО на Украину спровоцирует столкновение ядерных держав. Россия готова к любому развитию событий после снятия табу на прямое участие Запада в конфликте, заявил РИА «Новости» глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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