Дипломат Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с НАТО на Украине

Ввод войск НАТО на Украину спровоцирует столкновение ядерных держав. Россия готова к любому развитию событий после снятия табу на прямое участие Запада в конфликте, заявил РИА «Новости» глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.