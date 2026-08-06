Масштабный сбой в рунете. Пользователи из многих регионов массово сообщают, что у них не открываются сайты крупнейших онлайн-площадок и мобильные приложения.
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Масштабный сбой в рунете. Пользователи из многих регионов массово сообщают, что у них не открываются сайты крупнейших онлайн-площадок и мобильные приложения.
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