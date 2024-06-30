"Мне было как-то не очень": Байден оправдался за дебаты и продолжает гонку

Президент Джо Байден сообщил состоятельным донорам в Хэмптоне, штат Нью-Йорк, что понимает их тревогу из-за своего выступления на дебатах против Дональда Трампа, но пообещал продолжить кампанию по переизбранию.
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