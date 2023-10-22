Путин послал Германии сигнал на немецком языке

Президент Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, — так он прокомментировал нападки на бывшего канцлера Герхарда Шредера в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.
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