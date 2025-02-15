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КХЛ. «Адмирал» сыграет с «Трактором», «Амур» – с «Автомобилистом», «Сибирь» примет «Металлург», СКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Торпедо»

«Адмирал» сыграет с «Трактором», «Амур» – с «Автомобилистом», «Сибирь» примет «Металлург», СКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Торпедо» Фонбет Чемпионат КХЛ Адмирал – Трактор Дата проведения 15 февраля, 10.

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