Часть игроков «Челси» изучает возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций против Абрамовича

Часть игроков «Челси» может покинуть клуб из-за санкций против Романа Абрамовича. Некоторые футболисты изучают варианты действий на случай ухудшения финансовой ситуации в команде из Лондона.

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