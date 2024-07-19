Актриса, plus-size модель и бодипозитивщица Барби Феррейра неожиданно перешла в другую весовую категорию, экстремально сбросив вес

Девушка стала популярной после роли толстушки Кэт в сериале «Эйфория». До этого и после она работала в качестве модели plus-size и, самое главное, активно ратовала за бодипозитив, снявшись в сериале Body Vogue Body Party.
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