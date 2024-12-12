Будущий руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом, намерен инициировать расследование в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.
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