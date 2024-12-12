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Назначенный Трампом глава ФБР проведет расследование против Зеленского

Назначенный Трампом глава ФБР проведет расследование против Зеленского

Будущий руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом, намерен инициировать расследование в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.

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