Уроженка Тамбова Арина Родионова вошла в сотню сильнейших теннисисток мира

Теннисистка Арина Родионова впервые в карьере оказалась на 97-й строчке мирового рейтинга. Такой успех позволит ей выступать в самых престижных турнирах, среди которых "Roland Garros", "Miami Open" и "Indian Wells Masters".
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