Твердотельная батарея с 381 Вт·ч/кг пошла в серию: тайваньская гигафабрика запустила массовое производство

ProLogium вывела Gen 3.5 Lithium Ceramic Battery на промышленный конвейер — тест при 120 °C в вакууме дал потерю массы менее 0,05% ProLogium Technology начала массовое производство твердотельной батареи Gen 3.
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