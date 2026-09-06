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Твердотельная батарея с 381 Вт·ч/кг пошла в серию: тайваньская гигафабрика запустила массовое производство

Твердотельная батарея с 381 Вт·ч/кг пошла в серию: тайваньская гигафабрика запустила массовое производство

ProLogium вывела Gen 3.5 Lithium Ceramic Battery на промышленный конвейер — тест при 120 °C в вакууме дал потерю массы менее 0,05% ProLogium Technology начала массовое производство твердотельной батареи Gen 3.

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