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Ирландия отказывает в выдаче новых виз российским дипломатам

Ирландия отказывает в выдаче новых виз российским дипломатам

Ирландские власти отказались позволить России заменить дипломатов в ее посольстве в Дублине. За представителями РФ в последние годы следят службы безопасности страны из-за опасений по поводу шпионажа, пишет The Irish Times.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ну что это такое, это вредит нашим  отношениям, выражаем озабоченность. А не проще сойти на представительство МИД в Ирландии!
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Кому от этого плохо?
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16 час.

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