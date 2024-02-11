Ирландия отказывает в выдаче новых виз российским дипломатам

Ирландские власти отказались позволить России заменить дипломатов в ее посольстве в Дублине. За представителями РФ в последние годы следят службы безопасности страны из-за опасений по поводу шпионажа, пишет The Irish Times.
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