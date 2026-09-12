В Крыму открыт приём заявок на продление сроков уплаты страховых взносов

Начался приём заявок от предпринимателей Крыма на продление сроков уплаты страховых взносов. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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